Euro M21 : la Suisse n’a pas volé sa place

Elle a perdu, mais ça passe tout de même. L’équipe de Suisse de football des moins de 21 ans est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro. Malgré sa défaite 4-1 contre la France mercredi à Cluj, elle continue son parcours grâce à la victoire 1-0 de la Norvège contre l’Italie. Au final, dans ce groupe D, elle a gagné 2-1 face à la Norvège, avant de perdre 3-2 contre l’Italie, et donc 4-1 contre la France.





Le fruit du travail de l’ASF

Pour revenir sur ce parcours de la relève suisse, Gérard Castella était l’invité de La Matinale. Pour le chef de formation à Young Boys et ancien coach de Neuchâtel Xamax, aussi inattendue qu’elle soit, cette qualification n’est « pas imméritée », avec des moments de « très bonne valeur » pendant les matches. Par ailleurs, ce genre de performance porte selon lui la marque de l’Association suisse de football : « ça fait une vingtaine d’années et même plus que la fédération travaille bien avec les jeunes », rappelle le technicien. Il en profite pour souligner les qualités de Zeki Amdouni, qu’il espère voir devenir un jour un des piliers de la Nati. Le joueur de 22 ans « n’a pas un parcours typique, il est passé par les petits chemins, il sort un peu du football de la rue », ce qui constitue un exemple réjouissant pour les joueurs en herbe, selon Gérard Castella.

Direction Bucarest pour les Suisses samedi, avec au programme un duel face à l’Espagne. /jhi