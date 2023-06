Le FC Etoile-Sporting célèbre 125 ans d’histoire

Réalités différentes

Après une dernière percée en 2e ligue interrégionale en 2011, et plus d’un siècle après son époque dorée, le FC Etoile-Sporting milite en 3e ligue, bien loin de l’élite helvétique. Une nouvelle réalité pour le club et pour son président. « Nous avons deux équipes d’actifs, neuf équipes de juniors chez les garçons et trois chez les filles. C’est encourageant pour la suite », se réjouit Gérard Prétôt. Quant à une promotion ? « On ne veut pas brûler les étapes, mais d’ici quatre ou cinq ans, notre souhait est de retrouver la 2e ligue ». /gjo