Cortaillod promu sur tapis vert

C’est un dénouement kafkaïen que vient de vivre le championnat de 3e ligue de football. Ce mardi, la commission de jeu de l’Association neuchâteloise de football (ANF) a décidé d’infliger deux défaites sur tapis vert au FC Le Communal Sport Le Locle. Ceci pour alignement non conforme d’un joueur lors des deux dernières rencontres du championnat, à savoir contre Cortaillod et Val-de-Ruz qui avaient posé protêt. Ces deux clubs se voient donc gratifier d’une victoire 3-0, une décision qui a une incidence sur le classement final. Cortaillod, qui était 3e un point derrière Communal et Erguël II, s’empare de la première place.

L’histoire pourrait ne pas s’arrêter là. Le club de la Mère commune a jusqu’à lundi pour faire recours de cette décision. Si tel devait être le cas, les instances sportives devront se repencher sur la question. Si au contraire cette décision est acceptée, la finale entre les vainqueurs des deux groupes, à savoir aujourd’hui Cortaillod et Bosna Neuchâtel, pourrait se jouer les 28 ou 29 juin voire le 4 ou 5 juillet. /rgi