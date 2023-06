Neuchâtel Xamax réduit son effectif

La reprise approche déjà à grands pas. Deux semaines et demi après avoir assuré son maintien en Challenge League de football, Neuchâtel Xamax entame mardi sa préparation en vue de l’exercice 2023 – 2024, toujours sous les ordres d’Uli Forte. Sébastien Fontbonne rempilera dans le rôle d’assistant. C’est ce qu’indique lundi le club « rouge et noir » sur son site internet. Ancien préparateur physique de Lugano et Lucerne, Gabriele Bagattini remplace Hugo Cabouret. Il manque encore un entraîneur des gardiens pour compenser le départ de Thierry Baur.

Dix-neuf joueurs disposent d’un contrat pour la saison prochaine. Il s’agit des gardiens Théo Guivarch, Benjamin Roth, Ysias Hummel, des défenseurs Mirza Mujcic, Yoan Epitaux, Ashvin Balaruban, Frank Amoabeng, Adam Ouattara et Zachary Athekame ; des milieux de terrain Kenan Fatkic, Fabio Saiz, Danilo del Toro, Burak Alili, Izer Aliu et Mats Hammerich (seul contrat qui a fait l'objet d'une prolongation) ainsi que des attaquants Frank Surdez, Soumaila Bakayoko, Amadou Dia N’Diaye et Angelo Campos : meilleur buteur de Promotion League au cours de l’exercice écoulé, ce centre-avant en provenance du FC Brühl est, en l’état actuel, le seul nouveau venu au sein du groupe.







Incertitude concernant Veloso

L’effectif a subi une sérieuse saignée. Le club «rouge et noir » fait état des départs de Liridon Berisha (Vaduz), Nikolai Maurer (Bienne), d’Alexandre Pasche, Ayoub Ouhafsa, Aimery Pinga, Mathieu Gonçalves, Luis Pedro Cavanda, Endrit Morina. Raphaël Nuzzolo a mis un terme à sa carrière alors que les prêts de Nikki Havenaar et Tician Tushi n’ont pas été renouvelés. Les cas de Marvin Spielmann et Max Veloso sont en suspens.

Neuchâtel Xamax disputera un premier match amical le 24 juin, face à la SAFP (équipe composée de joueurs sans contrat) avant d’enchaîner avec une rencontre face au FC Servette le 28 juin. Quant au championnat 2023 – 2024, il reprendra ses droits vendredi 21 juillet. /comm-mne