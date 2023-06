Yverdon sans terrain pour la reprise

La course contre la montre est lancée pour Yverdon Sport. Le club nord-vaudois a récemment fêté sa promotion en Super League de football et le titre de seconde division suisse. Mais quelques jours plus tard, l’ambiance est retombée d’un cran au Stade municipal.





Rénovations en cours

Le stade municipal d’Yverdon est actuellement en travaux. L’éclairage et la sécurité doivent être améliorés afin de répondre aux normes de la Super League. « Les délais sont très courts, donc le stade ne sera clairement pas prêt pour la rentrée. En comprimant au maximum on arriverait à mettre le terrain à disposition à la mi-septembre, pour la 7e journée », explique François Armada, en charge du service des bâtiments et de la filière jumelages à Yverdon.