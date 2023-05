La Coupe neuchâteloise au FC St-Blaise

Egalisation dans les arrêts de jeu

La cause paraissait entendue. Et bien non ! Le FC St-Blaise s’est jeté à corps perdu dans la bataille. Ray Williams Amadio a marqué d’un tir pris des seize mètres à la 78e minute. Le coup de théâtre est survenu dans les derniers instants des arrêts de jeu (97e) sous la forme d’un penalty transformé par Samuel Ferreira da Silva. Deux partout, place aux prolongations !

Celles-ci ont tourné en faveur du FC St-Blaise, plus habile à poser le jeu et à faire tourner le ballon : le troisième but est survenu à la 105e minute au terme d’un schéma de manuel conclu par une magnifique volée croisée de Tomas Rocha Santos sur une longue diagonale aérienne de Samuel Ferreira da Silva. Ewan Saiz a scellé le score final trois minutes plus tard. Plus de 30 ans après son dernier sacre, le FC St-Blaise soulève à nouveau la Coupe neuchâteloise et il est ainsi qualifié pour la prochaine édition de la Coupe de Suisse.

Quant au FC Bosna, il a démontré qu’il avait largement le potentiel d’évoluer en 2e ligue la saison prochaine. Il aura peut-être aussi bientôt l’occasion de soulever un trophée, celui de champion de 3e ligue. « Nous reviendrons l’année prochaine pour gagner le trophée » a souligné le capitaine Yannick Herrera.