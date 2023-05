Un peu de regrets pour le FCC, Coffrane défait et Xamax M21 accroché

Le FC La Chaux-de-Fonds termine sur une victoire. En 1re Ligue de football, les « jaune et bleu » ont pris le meilleur sur Naters 2-0 samedi à La Charrière. Les buts ont été l'œuvre de Dany Cattin à la 60e minute de jeu, suivi de Numa Doutaz à la 78e. À la suite de ce succès, les Chaux-de-Fonniers finissent à la 5e place du classement, à seulement 5 petits points du promu Monthey.

La fin de saison du FCC en boulet de canon - avec notamment une série de 12 matches sans défaite - est en tout cas de bon augure pour le prochain exercice. L'entraineur Patrick Oppliger a d'ailleurs été reconduit, il y a deux semaines.





Coffrane défait

Le FC Coffrane a manqué sa dernière sortie. Les Vaudruziens se sont inclinés 4-3 face à Terre Sainte après avoir pourtant mené 3-1. Muhidin Becirovic a ouvert le score à la 4e minute de jeu avant que les Vaudois n'égalisent 9 minutes plus tard. Ulisse Mandiango et Habib Diakite ont alors cru à la victoire en plantant deux buts à 5 minutes d'intervalle entre la 45e et la 50e. Terre Sainte a alors appuyé sur l'accélérateur pour marquer 3 fois en 13 minutes (61e, 72e, 74e) pour prendre la tête et ne plus la quitter. Avec ce revers, le néopromu termine la saison à la 9e place.





Les M21 de Xamax accrochés dans



Dans le groupe 2 de 1re Ligue, les jeunes Xamaxiens ont dû se satisfaire du nul face Emmenbrücke malgré des buts d'Emilio Maldonado (6e), Nedim Omeragic (8e) et Mike Gomes (26e). L'égalisation de la part des Lucernois est tombée à la 93e minute de jeu. Au classement, Xamax M21 termine 9e. /jha