Les secrets de la promotion d'Yverdon Sport

L’histoire d’un destin pas commun pour ce jeune footballeur neuchâtelois. Formé à Neuchâtel Xamax, il vit sa première expérience professionnelle avec Yverdon Sport. Si, à 21 ans, son rôle est plus souvent celui de joker, son seul but de la saison en Challenge League de football a été l’un des déclencheurs pour l’équipe de l’autre bout du lac.

Pour rappel, ce 12 mars 2023, Neuchâtel Xamax menait face à son voisin avant d’encaisser deux buts dans les arrêts de jeu, dont le but décisif de Johan Kury à la 94e minute. Peut-être l’un des tournants de la saison. Mais pour le jeune Yverdonnois, la force d’Yverdon Sport est une volonté de travail et une bonne dynamique de groupe. Et si le scénario de la rencontre face à Aarau a mis les nerfs de l’équipe à rude épreuve, Johan Kury n’a jamais douté.

Il savoure sa première promotion en tant que joueur professionnel. /rde