Une bousculade dans un stade au Salvador fait 12 morts

Douze personnes sont mortes samedi au Salvador lors d'une bousculade de supporters, a annoncé la police. Les fans tentaient d'entrer dans le stade Cuscatlan de la capitale San Salvador pour assister à un match de football de première division

Le directeur de la Police civile nationale, Mauricio Arriaza, a fait état devant la presse de 'neuf morts ici au stade et trois autres dans différents hôpitaux'. Plusieurs supporters ont été blessés et transportés à l'hôpital, dont deux dans un 'état critique', avait déclaré la police plus tôt.

Selon ses premières informations, la bousculade aurait été déclenchée par des supporters qui tentaient d'entrer dans le stade pour y assister à un match de championnat entre l'équipe locale Alianza et le CD FAS.

La rencontre a été interrompue et des centaines d'agents des forces de l'ordre ainsi que des militaires ont coordonné l'évacuation des spectateurs. Le ministre de la Santé, Francisco Alabi, a assuré que 'tous les patients' transférés étaient pris en charge par les services hospitaliers d'urgence.

Le ministre de l'Intérieur, Juan Carlos Bidegain, a lui indiqué que des équipes de la Protection civile se sont rendues sur place.

500 personnes touchées

Selon un porte-parole des secours, Carlos Fuentes, plus de 500 personnes avaient besoin d'aide à l'intérieur de l'enceinte de quelque 35'000 places, située dans le sud-ouest de San Salvador.

Les 100 personnes les plus affectées ont été conduites vers des établissements de santé ou les services sociaux, a-t-il poursuivi, précisant que certaines présentaient des symptômes d'asphyxie et d'autres 'types de traumatismes'.

Le président du pays, Nayib Bukele, a annoncé qu'une enquête était ouverte. 'Tous seront concernés: équipes, directions, Etat, billetterie, ligue, fédération, etc.', a-t-il écrit sur Twitter.

/ATS