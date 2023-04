Le FCC s’impose, Xamax M21 frustré

Le FC La Chaux-de-Fonds a fait respecter la logique samedi face à Concordia Lausanne. Opposés au cancre du groupe 1 de 1re Ligue, les « jaune et bleu » se sont imposés 3-2 à La Charrière.

Alors qu’il avait fait le break après des buts de Dragan Stjepanovic (44e) et Mylord Kasai (61e), le FCC a encaissé un goal à 24 minutes du terme de la rencontre par l'intermédiaire d'Axel Saunier. Heureusement, Mylord Kasai a pu redonner une longueur aux siens (73e), mais les hommes de Patrick Oppliger se sont de nouveau fait surprendre quelques minutes plus tard par Aliou Niang (78e). Le but des Lausannois est toutefois resté sans conséquences. Au classement, le FCC pointe au 6e rang.