Coffrane sombre, Xamax M21 et le FCC ramènent un point

Les formations neuchâteloises de 1re Ligue de football ne ramènent pas de victoire ce weekend. Coffrane a signé une mauvaise opération face au FC Echallens Région. Les Vaudruziens se sont inclinés 3-1 samedi après-midi à domicile. Ils avaient pourtant ouvert le score à la 14e minute grâce à Muhidin Becirovic. Mais les Vaudois sont revenus au score à la 31e, avant deux nouveaux buts en deuxième mi-temps. La rencontre a été marquée par neuf cartons jaunes, dont sept contre Coffrane.

Au classement du groupe 1 de 1re Ligue, Coffrane se retrouve septième avec 37 points, juste derrière le FC La Chaux-de-Fonds qui compte le même nombre de points. Les deux formations sont à huit longueurs du podium.





Le FCC ramène un point de Grand-Saconnex

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas fait le déplacement pour rien en terres genevoises. Auteur de l'ouverture du score à la 19e minute grâce à une tête de Kasai Mylord Kasai, le FCC s'est fait rattraper au score à la 37e minute. Le score est resté figé à 1-1 jusqu'à la fin de la rencontre.





Xamax M21 se fait rattraper​

La relève xamaxienne n'a pas tenu sur la durée samedi après-midi face au FC Rotkreuz. Les jeunes Neuchâtelois ont longtemps mené au score à la Maladière, avec ce premier but signé Axel Arm, à la 27e, doublé par Gedeon Diniz Miguel, à la 54e minute de jeu. Mais les Zougois ne se sont pas laissés faire, et sont revenus à la 65e, avant de doubler la mise quatre minutes plus tard.

Au classement du groupe 2 de 1re Ligue, Xamax M21 est neuvième, avec 20 points de retard sur le leader du classement, les SR Delémont. /swe