Zachary Athekame veut s’établir sur le long terme à Xamax

Retrouvailles avec Wil

Zachary Athekame va d’ailleurs retrouver Wil vendredi soir à La Maladière. Dernier de Challenge League, Xamax accuse huit points de retard sur l’avant-dernier Vaduz, mais avec un match de plus et alors qu’il reste huit rencontres à disputer. C’est donc un véritable parcours du combattant qui attend la troupe de Jeff Saibene en cette fin de saison. « Si on a un bon état d’esprit et qu’on veut vraiment gagner le match, on le gagnera », assène toutefois le jeune latéral. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 19h30. /dpi