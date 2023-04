Coffrane s’incline contre Vevey

En 1re Ligue de football, le FC Coffrane a subi une défaite à domicile, mercredi soir au Stade des Chézards à Colombier. Face à Vevey-Sports, le club s’est incliné 3-2.

C’est pourtant dès la première minute de jeu qu’Ulisse Mandiango ouvrait le score pour le compte de Coffrane. Les deux équipes se sont alors rendues coup pour coup. Le but de l’égalisation vaudois est survenu une vingtaine de minutes plus tard, et il a fallu attendre la 63e minute pour que le capitaine Abdelaziz Kebbal permette aux Neuchâtelois de mener à nouveau au score. Les footballeurs veveysans égalisaient à nouveau à la 76e minute, et marquaient le but de la victoire tout en fin de partie, à la sixième minute des prolongations.

Au classement, Coffrane pointe au sixième rang, avec 37 points. L’équipe se déplace dans le canton de Genève dimanche 16h pour affronter les espoirs de Servette. /jhi