Deux victoires et une défaite en 1re Ligue de football

Les trois clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football sur le front samedi. Au bilan : deux victoires et une défaite. Dans le groupe 2, les espoirs de Neuchâtel Xamax se sont imposés contre le FC Münsingen 3-2 au stade de La Maladière. Nikolaï Maurer a ouvert la marque après 18 minutes de jeu. Et si les Bernois ont égalisé avant la pause, les Xamaxiens ont pris les devants en seconde mi-temps grâce aux buts de Nedim Omeragic (64e) et Gedeon Nimiz (88e). Les jeunes « rouge et noir » reviennent ainsi à une longueur de leur adversaire, septième du classement.

Le FCC s'impose 2-1

Dans le groupe 1, le FC La Chaux-de-Fonds a pris la mesure de l’US Terre Sainte 2-1. Après avoir concédé l’ouverture de la marque à la 22e minute sur un autogoal de Charles Noundou, les protégés de Pascal Oppliger ont égalisé à la demi-heure par Steve Endrion. Dany Cattin a libéré son équipe à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Le FCC est actuellement sixième au classement.

Défaite 4-1 de Coffrane

Le FC Coffrane paie un premier tiers de match raté. Il a perdu 4-1 sur le terrain du FC Meyrin. Le club vaudruzien était mené 2-0 après une demi-heure de jeu. Il a réussi à revenir dans la partie juste avant la pause grâce à un coup de tête victorieux d’Alexandre Perrot, avant de plier définitivement en seconde mi-temps. Les hommes de Philippe Perret cèdent ainsi leur troisième rang aux Genevois. /mne