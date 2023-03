Le FCC maître chez lui

Une victoire à domicile pour le FC La Chaux-de-Fonds en match en retard de 1re Ligue de football. Mercredi soir au Stade de la Charrière, il s’est imposé 2-1 contre Martigny. L’équipe valaisanne, lanterne rouge au classement, a ouvert le score à la trentième minute. Le but de l’égalisation a été signé un quart d’heure plus tard par Kasai Mylord Kasai. A la 68e minute, Fabio Lo Vacco a signé le second but de la formation chaux-de-fonnière.

Au classement, le FCC occupe la septième place avec 28 points. /jhi