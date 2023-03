Le calendrier de fin de championnat de Neuchâtel Xamax est connu. La Swiss Football League a publié mercredi les dates et heures des neuf derniers matches de Challenge League. Les « rouge et noir » se déplaceront à cinq reprises et disputeront quatre rencontres à domicile, dont trois le vendredi soir. La 36e et dernière journée se jouera le samedi 27 mai à 18 heures. Les Xamaxiens défieront Vaduz au stade de La Maladière.



Le calendrier complet ici. /comm-jpp