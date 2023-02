Double défaite des clubs neuchâtelois en 1re Ligue

Pas de réussite pour la reprise de deux clubs neuchâtelois en 1re Ligue de football samedi. Le FC La Chaux-de-Fonds et Xamax 21 se sont inclinés dans leur rencontre respective.

A domicile, le FCC n’a pas réussi à faire la différence face au FC Echallens Région. Les Vaudois ont ouvert la marque à la 32e minute de jeu, avant d’être recollés dans la foulée par les Chaux-de-Fonniers et le but de Dany Cattin. C’est à la 65e qu’Echallens a pu doubler la marque, laissant le FCC sur ce 2-1. Avant les rencontres de dimanche, le FC La Chaux-de-Fonds se retrouve huitième du classement du groupe 1, à 22 points de la tête.





La relève de Xamax perd aussi

Xamax M21 n’a pas eu plus de succès ce samedi. En déplacement à Wohlen, les jeunes Neuchâtelois se sont également inclinés sur le score de 2-1. Les buts argoviens sont tombés aux 35e et 63e minutes de jeu. La seule réussite « rouge et noir » est survenue au retour de la pause, à la 51e minute, grâce à Axel Arm. Au classement du groupe 2, Xamax M21 pointe au 7e rang avec 22 points, et 16 de retard sur le premier. /swe