Le FCC, Coffrane et Xamax M21 prêts à en découdre

Pour cette reprise, le FC Coffrane se déplace sur la pelouse du FC La Sarraz-Eclépens, avant-dernier du classement, dimanche à 14h30.





Xamax M21 poursuit son apprentissage

De leur côté, les moins de 21 ans de Neuchâtel Xamax veulent confirmer les bonnes dispositions affichées cet automne. L’équipe de Grégory Duruz est solidement ancrée au milieu du classement du groupe 2. Elle occupe la 7e place avec 10 longueurs de retard sur le troisième et 10 d’avance sur l’avant-dernier. Cette position centrale peut-être jugée comme satisfaisante pour une jeune équipe, promue sur le tapis vert, et qui se lançait dans l’inconnue en début d'exercice. « La 1re Ligue est certainement la première catégorie de jeu où les M21 devraient évoluer. Ils sont confrontés à plus de jeu et davantage d’expérience », précise le coach des jeunes « rouge et noir », Grégory Duruz