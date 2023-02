Défaite cruelle pour Xamax

Neuchâtel Xamax s'enfonce encore un peu plus en Challenge League de football. Les « rouge et noir » se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Thoune dimanche après-midi. Les hommes de Jeff Saibene, réduits à 10 après l'expulsion de Kenan Fatkic à la 19e minute de jeu, ont encaissé le but de la défaite à la 58e d'un maître-tir signé Leonardo Bertone. Ils n'ont toutefois pas démérité en se créant de nombreuses occasions tant d'ouvrir le score que d'égaliser. Mais les problèmes de finition demeurent.

Au classement, Xamax reste bon dernier, à cinq points de Vaduz et dix de Bellinzone, 8e du classement. Les Neuchâtelois accueilleront Lausanne vendredi avant de se rendre à Wil dans deux semaines. /fph-jpp