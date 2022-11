Jean-François Collet veut donner une chance aux play-off

L’élite du football suisse aura-t-il bientôt un accent d’Amérique du Nord ? Les clubs de la Swiss Football League se prononceront à nouveau vendredi sur l’introduction d'un système de play-off en Super League de football lors d’une assemblée générale. L’idée avait pourtant été validée ce printemps par les clubs de Super League et de Challenge League dans le cadre de la réforme de la Super League et extension à 12 équipes. Mais les voix dissidentes se sont faites de plus en plus nombreuses au fil des mois.





Tribunes et clubs remettent en question le principe

Les contestations ont eu lieu tout d’abord dans les tribunes des stades du pays. Image marquante et symbolique, le kop de Young Boys s’était présenté avec des milliers de cartons rouges contre l’idée de la Swiss football League début octobre. Puis, plusieurs pétitions ont été lancées en ligne de la part des supporters. Des reproches qui ont même contraint certains clubs à changer d’avis et demander l’abandon du retrait du projet. « Les play-off dans le football sont sportivement injustes et inéquitables ! », écrivait le FC Zurich sur son site internet il y a quelques semaines.