Coffrane remporte le premier derby de la saison

Le derby neuchâtelois de 1re Ligue de football revient à Coffrane. Les hommes de Philippe Perret ont pris la mesure du FC La Chaux-de-Fonds 2-1 dimanche après-midi. Sur le terrain des Geneveys-sur-Coffrane, les locaux se sont montrés réalistes pour l’emporter. Les Vaudruziens ont pu ouvrir le score grâce à une frappe déviée de Ricardo Vilela (33’) avant la pause.





Jouer à se faire peur

Après le thé, le FCC a repris le jeu à son compte et s’est créé plusieurs occasions de buts sans réussir à concrétiser. C’est finalement en contre et au terme d’un magnifique solo que Muhidin Becirovic (73’) a pu donner deux longueurs d’avance à Coffrane.

Le match semblait alors plié, d’autant plus que le défenseur chaux-de-fonnier Jimmy Frossard était expulsé quelques minutes plus tard. Pourtant, ce sont bien les « jaune et bleu » qui ont pu revenir à 2-1 en fin de match grâce à une frappe croisée de Léo Bitterli. Trop tard pour le FC La Chaux-de-Fonds qui laisse échapper ce premier derby de la saison. « Nos buteurs sont restés muets », regrettait le coach du FCC Pascal Oppliger au terme de la partie.