Le FCC poursuit sa route vers la prochaine Coupe de Suisse

Le FC La Chaux-de-Fonds n’a pas laissé la moindre chance à son adversaire samedi après-midi. Les footballeurs du FCC ont battu Köniz 3-1 au stade de La Charrière lors du 1er tour des qualifications de la Coupe de Suisse 2023/2024. Les hommes de Pascal Oppliger ont dessiné leur succès en première mi-temps grâce aux buts de Bilel Badre (5e), Mylord Kasai (33e) et Dany Cattin (44e). Le but bernois est arrivé trop tard (86e) pour faire douter les « jaune et bleu ».

Autre équipe neuchâteloise de 1re Ligue qui tentera de passer ce premier cap, le FC Coffrane. Les Vaudruziens affronteront à domicile Chênois dimanche à 14h. /jpp