Xamax engage un attaquant

Un nouvel élément au sein du contingent de Neuchâtel Xamax. Le club de football « rouge et noir » annonce vendredi matin l’engagement d’Aimery Pinga. Cet attaquant de 24 ans, natif de Fribourg, était sans club jusqu’ici. La durée de son contrat n’est pas communiquée par les dirigeants.

La saison passée, il évoluait au sein du Royal Excelsior Virton, en deuxième division belge, avec lequel il n’a joué que six matches sans marquer. Après avoir suivi sa formation du côté de Young Boys, Aimery Pinga a transité par le FC Sion et Grasshoppers entre 2017 et 2019. Il affiche 34 matches de Super League pour quatre buts. Il s’en est allé ensuite au FC Andorra en deuxième division espagnole. Le nouvel attaquant xamaxien a également été sélectionné avec les équipes de Suisse des moins de 18 ans, 19 ans, 20 ans et 21 ans. /comm-jpp