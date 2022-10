Karim Benzema « détonateur à l’attitude exemplaire » selon Johan Djourou

« Bien sûr il y a une équipe, un effectif, un entraîneur qui est Carlo Ancelotti. Mais il y a aussi les joueurs et l’attitude. Et Karim Benzema a été exemplaire, notamment lors de la remontada contre le PSG, puis face à Chelsea et Manchester City en Ligue des Champions. C’est lui qui, à chaque fois, est le détonateur de choses qui peuvent se passer et qui amène une certaine confiance », analyse l’ancien défenseur international suisse Johan Djourou, qui l'a affronté au cours de sa carrière. Notamment lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil. « Ça remonte déjà, mais Karim avait déjà la classe dans sa gestuelle, toujours juste avec le ballon, qui sent le foot, qui peut dribbler, qui peut frapper. Il sait être dangereux dans plein de situations différentes. C’est un joueur très complet dans son jeu », admire Johan Djourou.





« Il faut se rendre compte du joueur qu’il est »

En témoignent les multiples rôles dans lesquels le numéro 9 du Real Madrid a excellé, comme attaquant pur ou comme « 9 et demi » comme on dit dans le jargon, poste dans lequel il rayonne à merveille avec des qualités techniques propres à un meneur. « Il faut se rendre compte du joueur qu’il est. Karim a toujours progressé, d’année en année. Beaucoup pensent qu’il est plus fort aujourd’hui qu’à l’époque. Bien sûr qu’il a peaufiné son jeu et acquis de l’expérience, mais il a toujours été très très fort. C’est la récompense d’un travail qui aboutit enfin ! », salue encore l’ancien défenseur d’Arsenal. Karim Benzema est devenu lundi le cinquième joueur français sacré Ballon d’or après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). Depuis 2008, seuls lui et son coéquipier en club Luka Modric ont chipé un trophée à la dynastie Messi-Ronaldo. /jpi