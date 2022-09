Le FCC cartonne, Xamax M21 patine et Coffrane déchante

Les M21 de Xamax en échec



La réserve xamaxienne est bien revenue, mais n'a pas pu l'emporter dans le groupe 2 face à Langenthal. Opposés à l’avant-dernier du classement, les Neuchâtelois ont fait match nul 2-2 à La Maladière. Menés deux fois au score (57e et 77e), les Xamaxiens ont égalisé par Léonit Halilaj à la 70e minute de jeu et Gedeon Diniz à la 79e, sans pouvoir inscrire le but de la victoire.



Après un début de saison en fanfare, Xamax M21 avance au ralenti depuis 4 matches (3 nuls et une défaite) et est désormais 8e du classement à 6 points du leader Delémont. /jha