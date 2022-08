Max Veloso : « Il y a un regain d’énergie et de motivation »

Les arrivées de Jeff Saibene et d’Hugo Cabouret semblent donc donner un nouvel élan à ce Xamax version 2022/23. Elles sont aussi porteuses d’espoir pour la communauté xamaxienne. Max Veloso est d’ailleurs parfaitement conscient qu’une réaction est exigée et que la grogne est grande chez les supporters. Il tient toutefois à les rassurer. « Le groupe vit bien, il est motivé et il a envie de se faire pardonner ».