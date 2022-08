Xamax : Jeff Saibene à pied d'oeuvre

A La Maladière, Jeff Saibene a du pain sur la planche. Il reprend aussi une équipe qui a perdu ses six premiers matches de la saison et qui a un besoin urgent de points. La pression du résultat est là. Jeff Saibene dispose de très peu de temps pour imposer son style et redonner un nouvel élan aux « rouge et noir ». Sa philosophie repose sur un jeu dynamique et un pressing constant.