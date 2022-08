Jeff Saibene à la tête de Xamax

Jeff Saibene est le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax en Challenge League de football. Le club « rouge et noir » a confirmé lundi matin notre information qui faisait état de l’engagement du technicien luxembourgeois.

Âgé de 53 ans, Jeff Saibene est bien connu dans notre pays. Comme joueur, cet ancien international a porté pendant de nombreuses saisons le maillot du FC Aarau. Il a également évolué au sein du Standard de Liège, en Belgique. En tant qu’entraîneur, il a dirigé pendant quatre saisons et demie le FC St-Gall en Super League ainsi que le FC Aarau et le FC Thoune. Il a également officié à la tête de plusieurs clubs allemands de 2e et 3e division. La saison dernière, Jeff Saibene entraînait le club du RFCU Luxembourg. Il avait rompu, non sans surprise d'ailleurs, son contrat au terme du championnat. Dans une interview accordée au journal luxembourgeois, « Le quotidien », il avait affirmé avoir d’autres priorités. Il s'est dit trop éloigné de sa famille, lui, qui a construit une maison entre Bâle et Zurich.

Jeff Saibene a fait connaissance avec ses nouveaux joueurs ce lundi matin. Il succède ainsi à Andrea Binotto, qui avait été limogé dimanche, à la suite du début de saison catastrophique de son équipe : six matches, six défaites ! /comm-mne