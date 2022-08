Le FC la Chaux-de-Fonds veut se relancer grâce à la Coupe

Face aux « jaune et bleu », se dressera donc une autre formation de 1re ligue mais du groupe 2 (le FCC évolue dans le groupe 1), avec de redoutables qualités. « Soleure est un adversaire redouté, avec de l’expérience et de très bons joueurs. Ils réalisent un début de championnat très fort, avec énormément de buts marqués et six points en deux matches. »

Le FC la Chaux-de-Fonds ne prévoit pas de révolution tactique. « On ne va pas tout chambouler surtout que les gars ont fait des bons matches. On va ajuster quelques positions pour faire souffler les joueurs. »

Une perspective raisonnable, puisque le FC La Chaux-de-Fonds enchaînera ensuite trois matches en six jours. /lre