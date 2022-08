Xamax M21 : progresser et se maintenir en 1re Ligue

C’est la deuxième équipe neuchâteloise néo-promue en 1re Ligue de football. Neuchâtel Xamax M21, équipe phare de Xamax Academy, a gravi un échelon supplémentaire et jouera donc dans la quatrième division nationale. À sa tête, Grégory Duruz a succédé à Brian Weber. Le nouveau venu sera tout de même toujours assisté de Michael Decastel. « Un objectif réaliste est de se maintenir dans la catégorie », explique Grégory Duruz. « Mais nous voulons aussi faire progresser le groupe en visant aussi à court terme l’intégration de certains éléments à la première équipe », ajoute-t-il.





Les jeunes talents face à l'expérience

Pour des jeunes éléments qui travaillent avant tout la technique, le saut s’annonce important : « Entre les notions de talent contre l’expérience, ce n’est pas toujours la deuxième qui l’emporte » explique Grégory Duruz. Un constat qui a du sens, ce d’autant plus qu’un tiers de l’effectif arrive cette saison des M18. Les espoirs neuchâtelois devront faire leurs armes.

Au contraire de La Chaux-de-Fonds et Coffrane qui évolueront dans le groupe romand, Xamax M21 jouera dans le groupe Jura-Suisse Alémanique. « On s’attend à un jeu plus athlétique. Des équipes moins joueuses mais davantage dans le duel, au contraire du groupe 1 avec des équipes romandes à l’esprit latin et plus forte techniquement. »