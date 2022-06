2e ligue : Les relégués sont connus

La dernière journée de 2e ligue neuchâteloise de football a rendu son verdict dimanche dans un scénario hitchcockien. Alors que Bevaix était assuré de descendre en 3e ligue, Fleurier et Boudry étaient encore menacés d’accompagner les Bevaisans dans leur culbute. Avant cette ultime journée, les Boudrysans avaient un léger avantage d’un point sur les Valloniers. Les Fleurisans devaient alors l’emporter pour continuer d’y croire. Condition remplie pour les protégés de Luc Floquet et Gilles Jaquet qui ont battu Saint-Blaise 4-3. Malheureusement pour eux, Boudry s’est aussi imposé dans le même temps contre Audax-Friul 4-3 et sauve sa peau en terminant 10e.





Chamboulements à venir

Les Valloniers accompagneront donc Bevaix à l’étage inférieur, mais cette relégation risque de poser certains soucis. Contacté dimanche matin par RTN, Mario Chatagny, le président de l’Association neuchâteloise de football (ANF), nous a expliqué que Fleurier « n’allait sûrement pas garder sa deuxième garniture en 3e ligue et évoluer avec deux formations dans cette division ».





Flou autour des promus

Alors que Saint-Imier a remporté le championnat de 2e ligue et sera promu la saison prochaine. Trois formations neuchâteloises de 3e ligue doivent monter en 2e ligue, enfin en théorie… En effet, si les ascensions du FC Le Parc et d’Hauterive sont actées, c’est le barrage entre Cortaillod et la deuxième garniture de La Chaux-de-Fonds qui pose problème. Cortaillod a terminé devant Bosna Neuchâtel dans son groupe car Bosna a écopé d’un retrait de point après des incidents survenus contre le FC Kosova. « Bosna a décidé de faire recours de cette décision et l’ANF n’a pas encore eu le temps de trancher. Pour l’heure, le barrage est un peu compromis », détaille Mario Chatagny. La décision quant au recours de Bosna devrait être rendue autour du 20 juin. /dpi