Le titre s'envole pour le FC Coffrane

Le FC Coffrane ne sera pas champion de 2e ligue interrégionale de football. Après la défaite concédée samedi face à Saint-Maurice sur le score de 2-1, les Vaudruziens ne peuvent plus revenir sur Portalban/Gletterens alors qu'il ne reste plus qu'un match à jouer. Les Fribourgeois ont battu les M21 de Xamax 3-1 pour s'assurer la première place du groupe 2 et le titre de champion par la même occasion.

Alors que Coffrane ne peut plus être champion, ni être rejoint, les jeunes Xamaxiens glissent eux à la 4e place du classement. /jha