Xamax fait le ménage dans son effectif

Ça bouge à Xamax. Le club neuchâtelois de Challenge League de football a annoncé lundi sur les réseaux sociaux que six joueurs ne feront plus partie de son effectif la saison prochaine. La direction n'a pas prolongé les contrats de Karim Gazzetta, Yanis Lahiouel et Umaru Bangura. Yannick Marchand et Samuel Kasongo qui étaient prêtés ne resteront pas non plus à La Maladière. De son côté, Dylan Tavares s'est engagé avec le Sporting Club Bastia. /comm-jha