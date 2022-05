Le FC Saint-Imier : champion de 2e ligue 

« Sainti » a évolué en 2e ligue interrégionale lors des saisons 2007/2008 et 2010/2011. Les deux fois, le club a connu la relégation dans la foulée de la promotion. Cette fois, il entend réussir à se maintenir. « Les autres années ont étaient allés chercher plusieurs joueurs mais ce n’est pas le but cette fois. On veut vraiment faire avec les gens du cru », affirme le président. Gregor Doutaz vise une place en milieu de classement la saison prochaine. Pour cela, il faudra engranger des points à la Fin-des-Fourches. Le terrain imérien « est particulier, il est étroit et on devra jouer sur cela pour que toutes les équipes qui y viennent repartent avec des plumes en moins ». Concernant l’arrosage du pré, pas sûr que le champagne soit conseillé. Mais bon, c’était jour de promotion au FC Saint-Imier. /nmy