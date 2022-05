Nouvelle identité visuelle pour Xamax

Xamax se dote d’une nouvelle identité visuelle. Le club rouge et noir a présenté mardi le nouveau logo qui accompagnera ses activités à l’avenir. Cette nouvelle identité se déploiera progressivement dès à présent et vise à marquer les 110 ans du club, fondé en 1912. Elle ne sera toutefois visible sur les maillots que la saison prochaine.

Le club a travaillé avec l’agence Neue à Peseux pour proposer un « X », accompagné du mot « Xamax » . Le « Neuchâtel » et le « FCS » disparaîtront. Cette nouvelle identité visuelle se déclinera en plusieurs couleurs selon les situations, conservant le rouge ou le noir au gré des supports. Ces réflexions s’inscrivent dans un projet plus vaste de communication du club. Cette nouvelle identité se veut simple et rassembleuse. Elle vise aussi les générations futures, selon le vice-président de Neuchâtel Xamax, Gregory Binggeli :