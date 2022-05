Xamax : une saison de plus pour Raphaël Nuzzolo

Neuchâtel Xamax et son légendaire attaquant Raphaël Nuzzolo prolongent pour une saison supplémentaire leur aventure commune débutée il y a plus de vingt ans, soit jusqu'au terme de l'exercice 2022 - 2023. C'est ce qu'ont indiqué les dirigeants de La Maladière ce lundi dans un communiqué. Exemple de fidélité et de longévité sur les terrains de football, auteur de 128 buts et 74 passes décisives en 456 matches sous le maillot du club neuchâtelois, le numéro 14 fêtera cet été ses 39 ans. Raphaël Nuzzolo continuera ainsi d’épauler ses plus jeunes coéquipiers dans leur progression. /comm-mne