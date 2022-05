Le FC Coffrane cherche terrain pour la 1re Ligue 

Infrastructures non réglementaires

Le FC Coffrane va donc encore grandir et côtoyer le FC La Chaux-de-Fonds (qui lui n’est pas encore assuré de son maintien) dans le même championnat. Cette promotion bute toutefois sur une question administrative. Le club vaudruzien ne pourra pas disputer ses rencontres de 1re Ligue au BEG Stadium : le terrain de la Paulière est trop étroit. Il ne fait que 58 mètres de large en lieu et place des 64 mètres réglementaires. Les infrastructures annexes ne correspondent pas non plus aux normes de la catégorie supérieure.



Les dirigeants vaudruziens sont donc à la recherche d’une solution de rechange. Ces derniers désirent toujours évoluer au Val-de-Ruz et non pas devoir se délocaliser à La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Les responsables du club s’entretiendront à ce propos avec les autorités communales mardi soir. A priori, ils souhaiteraient disputer leurs rencontres aux Geneveys-sur-Coffrane.