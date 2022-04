Neuchâtel Xamax en démonstration

A six journées de la fin du championnat de Challenge League, les deux premières places semblent hors de portée pour Neuchâtel Xamax. Et contrairement à la saison passée, la dernière aussi. C’est d’ailleurs Kriens qui la décrochera et qui se verra relégué en Promotion League. Des Lucernois n’affichant que deux victoires au compteur et que les Xamaxiens sont allés battre sèchement samedi 5-0 au Kleinfeld. Après le succès à la Maladière contre Thoune, les voilà qui enchaînent une deuxième victoire consécutive, et qui s’offrent la possibilité de terminer le championnat en regardant vers le haut.





Scénario idéal en première mi-temps

Malgré l’écart de points au classement (30 avant le match du jour), cette partie s’annonçait plutôt serrée puisque Kriens restait sur une victoire à domicile contre Wil. Tout a cependant bien commencé pour les « rouge et noir », qui ont ouvert la marque au quart d’heure de jeu grâce à Franck Surdez, idéalement servi par Henri Koide. Des Neuchâtelois qui menaient même 2-0 à la pause grâce à Yanis Lahiouel.

Un début de match qui a dû être interrompu environ vingt minutes à cause de la sortie sur une civière de Franck Surdez, suite à un contact violent. Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes, mais il faudra attendre ces prochains jours pour avoir des informations plus précises.

Seconde mi-temps en contrôle

La seconde période a ensuite été maîtrisée par un Xamax concentré et qui a eu l’opportunité d’évoluer à onze contre dix suite à l’expulsion d’un joueur Lucernois après la pause. C’est Raphaël Nuzzolo qui a inscrit le troisième but, puis Yanis Lahioul (pour le doublé) sur penalty, et c'est enfin Adam Ouattara, qui a scellé le score final à 5-0. A noter aussi la performance du gardien Theo Guivarch, auteur d’une excellente partie.





Une soirée plutôt tranquille et surtout parfaitement gérée par des Xamaxiens qui se déplaceront vendredi prochain à Vaduz. /yra