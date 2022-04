Nouvelle déroute pour le FCC

Le FC La Chaux-de-Fonds file du mauvais coton en 1re Ligue de football. Après avoir essuyé un sec 6-0 le week-end passé à Bulle, les joueurs du FCC ont encore largement perdu. Ils ont été battus 5-1 jeudi soir sur le terrain du FC La Sarraz-Eclépens, lanterne rouge du classement. Le seul but des "jaune et bleu" a été marqué par Fabio Lo Vacco qui a permis à son équipe de revenir à 2-1 à la 48e minute de jeu. Le FC La Chaux-de-Fonds n'a toujours pas gagné en championnat en 2022. Les joueurs de La Charrière affichent un nul et quatre défaites. Ils occupent la 9e place du classement avec huit points de marge sur la barre. /jpp