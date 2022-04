3e mi-temps : FC Ticino

Le FC Ticino a écrit l’une de ses plus belles pages il y a six ans avec un 16e de finale de la Coupe de Suisse disputé face à Lucerne. Un match qui a mis le club loclois sur la carte du football helvétique. Durant cette période dorée, le club est aussi monté jusqu’en 2e Ligue interrégionale. Mais depuis, la première équipe a disparu du championnat.

Dans 3e mi-temps, on a fait le point avec le président André Gonçalves et Diego Castro Pereira sur le futur du club loclois. Le FC Ticino jongle d’ailleurs entre relève et déménagement. En raison du contournement routier, le terrain du Marais est voué à disparaître. Entretien :