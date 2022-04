Pas de point pour Neuchâtel Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS ne comptabilise pas en Challenge League de football. Les Xamaxiens n’ont pas pu tenir tête à Schaffhouse. Ils ont été battus 2-1 en terre alémanique. Après une première mi-temps avec un score vierge, les footballeurs « rouge et noir » ont lâché le pied et ont encaissé le premier but à la 48ème minute. Développement suit. -VPe