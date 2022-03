Un point pour Neuchâtel Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS devait redresser la tête après deux défaites consécutives en Challenge League de football. Mission accomplie pour les « rouge et noir », qui ont tenu en échec le FC Winterthour, actuel deuxième du classement, à la Maladière (0-0).

En première période, ce sont les Zurichois qui se sont montrés les plus menaçants, avec quelques possibilités qui n’ont heureusement pas été fructueuses. Quant à Xamax, même s’il a tenu le choc, il a peiné à se créer des occasions.





Beloko blessé

Tout restait donc à faire à la pause et la deuxième mi-temps a été d’un meilleur niveau côté neuchâtelois. Les deux équipes ont élevé le rythme et elles ont eu les deux l’occasion d’ouvrir le score. Les supporters xamaxiens ont notamment cru au but à la 63e minute sur un superbe centre brossé de Nuzzolo repris de la tête par Epitaux, seul à cinq mètres du but mais qui a complètement manqué son affaire.

Si Nuzzolo s’est lui aussi mis en évidence à la 72e minute sur une demi-volée qui est passée très près du cadre, il y a aussi eu quelques situations chaudes devant le portier Guivarch. Ce point obtenu face à une formation solide fait donc du bien aux Xamaxiens. Seul ombre au tableau, la blessure de Nicki Beloko, qui s’est claqué en deuxième période et a dû céder sa place





Le maintien mathématiquement assuré

Avec ce point, Neuchâtel Xamax assure définitivement son maintien en Challenge League. En effet, les « rouge et noir » compte désormais 31 points d’avance sur le dernier, Kriens. En remportant tous les matches qu’ils leur restent à jouer, les Lucernois ne pourraient pas revenir sur les Neuchâtelois.