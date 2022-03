Deuxième défaite de rang pour Neuchâtel Xamax

Coup d’arrêt pour les Neuchâtelois qui avaient pourtant bien débuté l’année. En s’inclinant 2-0 à Wil samedi soir les « rouges et noirs » enchaînent une deuxième défaite de rang et voient les équipes de tête s’éloigner. Les deux buts de cette partie ont été inscrit à la 21e minute par Fasliu sur penalty et à la 92e par Bahloul. La place de barragiste est désormais à neuf points, la messe semble donc dite même si ce championnat de Challenge League peut encore nous réserver quelques surprises.





Neuchâtel Xamax aura l’occasion de retrouver sa dynamique positive, vendredi prochain, avec la réception de Winterthour, l’actuel barragiste.





