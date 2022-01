Ancien attaquant du FCC de retour

Mylord Kasaï est de retour au FC La Chaux-de-Fonds, en 1re Ligue de football. Le club de La Charrière a en effet annoncé lundi sur son site internet s’être attaché les services de cet attaquant de 29 ans jusqu’au terme de la saison. Formé à Neuchâtel Xamax, Mylord Kasaï avait déjà porté le chandail chaux-de-fonnier durant l'exercice 2017 – 2018. Son parcours l’a conduit dans différents clubs de Promotion League et de 1re Ligue : entre 2014 et 2016, il a évolué en 1re Ligue sous le maillot du Team Vaud M21. Il a rejoint ensuite le FC Köniz en Promotion League. Après avoir porté le maillot jaune et bleu du FCC, il a joué une saison au FC Bavois avant de faire son retour à Köniz. En janvier 2021, Mylor Kasaï a accepté un autre challenge en 1re Ligue : il a contribué à l'ascension du FC Bienne en Promotion League.

Au total, il comptabilise 113 matches de Promotion League (24 buts) et 61 de 1re ligue (17 buts). /comm-mne