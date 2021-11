Le FCC craque en fin de match

Défaite rageante pour le FC La Chaux-de-Fonds. Les joueurs des Montagnes neuchâteloises ont perdu 5-3 samedi contre Vevey en 1re Ligue de football. Les hommes de Vincenzo Meo ont laissé filer la victoire en toute fin de match.





Un festival de buts

Menés 2-0 après vingt minutes de jeu, les Chaux-de-Fonnniers ont recollé au score juste avant la mi-temps. Les réussites ont été inscrites par Eliot Halimi et Ricardo Miguel Da Costa Vilela à la 44e et 47e minute. Après la pause, le FCC a même mené 3-2 grâce au but de Kevin Mapwata à la 69e. Mais les protégés de Vincenzo Meo n’ont pas su garder cet avantage jusqu'au coup de sifflet final et les Vaudois en ont ainsi profité pour marquer les trois buts finaux.

Suite à cette défaite, le FCC termine sa première partie de saison au 6e rang avec 22 points, soit 9 longueurs de retard sur la tête du classement occupée par Bulle.

Le prochain match des footballeurs chaux-de-fonniers est agendé en mars 2022. /mad