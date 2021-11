Le FC La Chaux-de-Fonds trébuche face à Echallens

Le FC La Chaux-de-Fonds stoppé par Echallens. Les « jaune et bleu » se sont inclinés 3-1 à domicile face aux Vaudois samedi en 1re Ligue de football. Cette défaite les prive d’une troisième victoire consécutive.





Un match à rebondissements

Les Chaux-de-Fonniers n’ont pas entamé la partie de la meilleure des manières. Dès la 15e minute, ils ont concédé le premier but avant d’égaliser à la 22e minute sur une tête du capitaine Julien Prétot, qui disputait la son dernier match avec le FCC. Après la mi-temps, les « jaune et bleu » ont flanché en encaissant deux buts à la 58e et la 94e, qui ont scellé le score final du match.

Au classement, les hommes de Vincenzo Meo pointent au 5e rang et comptent quatre points de retard sur le leader, qui est nul autre que leur adversaire du jour. Le FCC disputera son prochain match le week-end prochain face à US Terre Sainte. /mad