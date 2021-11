Le FC La Chaux-de-Fonds confirme

Le FC La Chaux-de-Fonds poursuit sur sa lancée. Après sa victoire contre Naters dimanche dernier, les « jaune et bleu » ont remis le couvert en s’imposant samedi en terres genevoises contre Lancy 1-0 en 1re Ligue de football. Le FCC a construit son succès grâce à un froid réalisme et une solidarité défensive exemplaire.





L’art de conserver le score

Dans un match plaisant et équilibré, c’est Lancy qui a monopolisé le cuir et s’est montré étouffant pour la troupe de Vincenzo Meo. Néanmoins, cette dernière a su se rebiffer et a ouvert la marque à la 39e minute de jeu grâce à Rachid Ramdani. Par la suite, le FC La Chaux-de-Fonds a su faire le dos rond et a procédé un peu contre nature par contre-attaques. Un cocktail payant qui permet aux « jaune et bleu » d’afficher 22 points au compteur et de revenir au contact des équipes de tête. /dpi