Belle opération du FCC face à Naters

Le FC La Chaux-de-Fonds reste bel et bien au contact du haut du tableau en 1re Ligue de football. Les Chaux-de-Fonniers ont dominé Naters 4-1 samedi à la Charrière. Grâce à ce succès, le FCC est quatrième mais avec deux points de retard seulement sur le leader Bulle dans un championnat extrêmement serré et passionnant pour le spectateur.

Samedi soir, il a fallu être patient pour attendre le premier but. Et celui-ci est tombé à la 69e d'un pied valaisan. Puis le FCC s'est réveillé dans le dernier quart d'heure. Ömer Bulur a égalisé (74'), le capitaine Ricardo Da Costa a permis à son équipe de prendre l'avantage deux minutes plus tard (76'), avant que Jimmy Frossard et Ömer Bulur n'alourdissent le score en fin de match.

Le FCC enchaînera samedi prochain avec un autre match important face au FC Lancy, actuel cinquième avec un point de moins que les Chaux-de-Fonniers. /lre