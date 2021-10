Xamax et Winterthour se neutralisent

Piqués au vif par le but encaissé, les Zurichois ont tenté de réagir, mais sans se montrer vraiment menaçants pour l’arrière-garde « rouge et noir ». Cela jusqu’à la 39e minute, moment où Mazambi parvint à égaliser avec un peu de réussite. A la pause, Xamax s’était à la fois rassuré – suite à ses quatre défaites consécutives – mais pouvait aussi se sentir un peu frustré car il avait eu deux belles occasions de marquer le deuxième (Nuzzolo 35e et Haile-Sellasie 45e).





Une deuxième période plus insipide

Après la pause, le spectacle a baissé d’un ton. Les deux équipes se sont neutralisées. Fallait-il d’ailleurs prendre des risques et pousser pour aller chercher la victoire ou se contenter du match nul ? Les deux équipes ont eu de la peine à répondre à cette question et le spectacle en a un peu pâti. C’est toutefois Winterthour qui est passé le plus proche d’une seconde réussite à la 55e minute par Manzambi, mais Guivarch a mis son veto. Les deux équipes se sont donc quittées sur un score de parité (1-1).







Ce point est bon pour le moral des Xamaxiens. Ils auront l’occasion de poursuivre leur redressement la semaine prochaine, encore à la Maladière, avec la réception du FC Schaffhouse. /nba