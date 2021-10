Défaite amère pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le FC Chaux-de-Fonds a manqué une bonne occasion de bien s'installer dans le haut du tableau dans le groupe 1 de 1re Ligue de football. Le club de La Charrière a en effet perdu 2-1 samedi à domicile contre Meyrin. Les Genevois menaient 1-0 à la pause mais le FCC est parvenu à égaliser peu avant l’heure de jeu grâce à Steve Endrion avant de concéder un second but, sept minutes plus tard à peine. Le résultat ne changera pas. Le FCC n’a pas su profiter de son avantage numérique pour égaliser puisque Meyrin a été réduit à dix dans le dernier quart d’heure de jeu à la suite de l'expulsion de Natanaël Martins Cepa.

Au classement, la situation demeure très serrée. Mais le FC La Chaux-de-Fonds recule au 6e rang avec trois points de retard sur Meyrin qui lui, grimpe à la 2e place. /mne